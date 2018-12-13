揪感心！9歲童騎車探病父累癱半路 暖警送他回家

2018-12-13 17:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我好想爸爸」！花蓮卓溪鄉9歲江小弟獨自騎腳踏車，在台九線玉里段走走停停顯得很疲倦，被巡邏警發現，一問才知道小弟弟因為想念生病的父親，自己騎著腳踏車從部落騎到醫院「來回要騎28公里」，而且小男童還因迷路跑錯醫院，雙方都沒手機，到醫院時才知爸爸已出院返家，回程的半途幸好遇見警察伯伯，才把身心俱疲的小男童送回家。

花蓮玉里警分局立山派出所警員蕭春林說，他上週六執行巡邏勤務時，一大早在台九線288公里玉里路段北上車道，發現小男童獨自一人騎著腳踏車走走停停，立刻停下警車詢問，得知江小弟是崙山國小三年級學生，家境清寒，爸爸因工傷導致脊椎受損住院已經一個星期，男童大清早6點多瞞著家人騎腳踏車要去玉里鎮上探望爸爸，沒想到撲了個空！

原來，從卓溪鄉崙山村騎車到玉里鎮，單趟14公里，來回就要28公里。江小弟告訴警方，他因為不認識路還跑錯醫院，先到台北榮總玉里分院發現不對，又繞往玉里慈濟醫院，好不容易騎到醫院，問醫院才知道「爸爸已經出院」搭車回家了。

小弟弟說，他不知道爸爸什麼時候要出院，他好想爸爸，週六一大早騎腳踏車出門，最後再自己慢慢騎回家，因騎到沒力，還在路邊休息好幾次，幸好遇到親切的警察伯伯載他回家。

蕭春林開車載著小弟弟和腳踏車，送回崙山部落的家，江爸爸看到兒子回來鬆口氣！江爸爸說，因為脊椎受傷後很長時間無法工作，都靠孩子的媽打零工賺錢，因為沒有手機，所以很久都沒有跟家裡通電話，他回到家發現兒子和腳踏車都不見了，到處找沒看到，正要去派出所報案，就看到警車把兒子送回來了，「真的非常感謝」。

立山派出所今天把蕭春林的善跡回報分局，分局長潘仕能聽了相當感動。潘仕能說，基層警察同仁無怨無悔默默的付出，蕭春林就是最好的表率，在第一時間做出妥善處置，讓小弟弟安全回家，也希望民眾看到警方值勤多給予掌聲及鼓勵。

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