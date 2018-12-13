寄養家庭叔叔是色狼 猥褻少女還進行「陌生人懲罰」

2018-12-13 17:13

〔記者王定傳／新北報導〕45歲趙姓男子是寄養家庭扶養人，卻趁15歲少女小蘭（化名）熟睡時2度猥褻，撫摸胸部及下體等部位；不僅如此，他還曾對小蘭進行「陌生人懲罰」，把小蘭當陌生人看待，不准她洗澡或使用家裡資源，讓她體會「一個人過生活的感覺」；新北地院依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判趙1年10月徒刑。

檢警調查，趙男從2006年開始照顧年僅5歲的小蘭，但2016年至去年間，他卻趁小蘭熟睡時，闖進房間，不顧另一名安置少女美美（化名）睡在旁邊，伸手猥褻，小蘭從熟睡中驚醒不敢動彈，只能繼續裝睡，美美則目睹全程。

事後，小蘭均會與美美談論，並曾向趙男妻子反應，趙妻得知後十分訝異，承諾會與丈夫溝通，怎料，趙男得知後竟把小蘭找來責罵：「我只是幫你塗藥，沒有做其他事情，妳不要跟寄養媽媽亂說！」

後來，學校獲知此事通報家暴暨性侵害防治中心，趙男否認犯行，辯稱曾幫小蘭擦藥，但絕無猥褻，可能是2人因課業、滿16歲是否打工及滿18歲是否返回原生家庭等問題產生衝突，加上他對小蘭進行「陌生人懲罰」，小蘭因想離家而誇大內容。

他並提出小蘭所傳、內容為：「叔叔你不要把我當隱形人和陌生人可以嗎？」的簡訊，想證實此事；小蘭坦言遭處罰不能洗澡、要獲同意才能上桌吃飯，趙男還會拉她內衣肩帶、褲腰說：「我知道你內衣褲顏色！不要偷偷洗澡換衣服」，甚至曾問她是否要一起洗澡，她拒絕後便遭罵：「妳就不要洗！繼續當陌生人！」

合議庭認為，這封簡訊是小蘭遭懲罰後所傳，目的是懇求不要再繼續進行懲罰，跟猥褻無關，且小蘭指述無瑕疵，其證詞經鑑定可信度高，又有美美目擊說法，判刑4年半。

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