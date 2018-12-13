黑心電鍍廠偷排毒廢水 有害物質超標4452倍

2018-12-13 17:12

［記者楊政郡／台中報導］彰化地檢署指揮環保署與保七三大隊聯合查緝小組，選舉期間查獲彰化市東西二圳某電鍍工廠，疑似於夜晚將電鍍製程廢水未經污水處理排入廠區下方排水道，多次採樣檢測排放廢水，含有第二、三類毒性化學物質六價鉻及氰化物，其濃度最高分別超過其放流水標準112倍及174倍。

檢驗中又發現有害健康物質銅及總鉻，最高超出放流水標準467及4452倍，該電鍍工廠利用沉水馬達及軟管將電鍍製程廢水排入廠區下方排水道，造成下游生態浩劫，及灌溉用水水質異常，嚴重影響民眾健康甚鉅。

稽查人員發現該電鍍工廠雖設有廢水處理設施，但為節省處理成本，卻用塑膠軟管以非法方式繞流排放未經處理之廢水，當場逮捕蘇姓負責人及賴姓員工移送法辦，已違反水污染防治法第7條第1項放流水未符合標準、第14條第1項未依許可規定辦理，其中違反水污染防治法行政法與刑罰部分，分別由環保署與彰化地檢署偵辦中，檢方並進行犯罪所得查扣。

聯合小組呼籲，水源安全影響人民健康甚巨，任何污染防治工作及廢水處理，都是事業機關應遵循事項，任何想節省成本而破壞環境行為絕不容許。

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