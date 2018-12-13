涉毀謗邱太三遭求償 黃越宏聲請法官迴避被打回票

2018-12-13 17:15

〔記者楊國文／台北報導〕資深媒體人黃越宏去年在《法治時報》及政論節目中接連批評前法務部長邱太三為其妻宋富美關說，幫助妻子回任法官，邱太三要求黃越宏限期道歉不成後，自訴他加重誹謗，求償300萬元和登報道歉。刑事部份，一審判黃越宏拘役50日，得易科罰金5萬元，已上訴高等法院審理；民事部份，台北地院今天首度開庭即進行言詞辯論，黃越宏「放法官鴿子」未到，而在開庭前聲請承辦女法官林欣苑迴避，改由他人審理，但被打臉，法官當庭指黃越宏未敘明法官迴避的合理理由，並指有「延滯訴訟」之嫌，改訂明年1月24日再度開庭。

承辦法官林欣苑當庭裁示，直到今天開庭前，才臨時收到黃越宏的聲請法官迴避狀，但黃未說明此案有何刑事訴訟法規定的法官應迴避的事由，和其他足認執行職務有偏之虞的事實，直言「顯然有延滯訴訟」之虞，不符聲請法官迴避規定，也沒有依民事訴訟法第37條1項規定的停止訴訟程序的必要，因此此案仍繼續審理。

對於黃越宏指稱此案未召開準備庭，即召開言詞辯論庭，要求法官應迴避，法官林欣苑指出，民事訴訟法未規定民事審理必須先召開準備程序庭不可。

由於今日黃越宏未到庭，法官林欣苑說，為保護黃越宏法律訴訟權益，及告知不符其聲請法官迴避的理由，依法將繼續審理，當庭改訂明年1月24日下午2時30分再開庭。

邱太三的律師游琦俊、徐文宗庭後說，去年6月即將書狀呈報法院，黃越宏應該知悉書狀內容，民事訴訟法確實未規定須先召開準備程序庭不可，不清楚黃的依據何在。由於黃越宏未到庭，無法知悉黃的看法。

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