違規轉彎怕被酒駕法辦一路逃 開到警所前自投羅網

2018-12-13 18:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕只能說「自投羅網」！

男子在家喝了罐啤酒，開車在南投縣草屯鎮的外環道快車道違規右轉，被巡邏的草屯交通小隊攔停，卓男擔心酒駕被送法辦，倒車迴轉後一路逃，最後開進草屯派出所前的路口，被交通小隊和草屯所員警圍住，酒測值僅0.04，被警方依「危險駕駛」開罰，該男子懊惱地說：「早知就不跑了！」。

39歲卓姓男子前夜喝了罐啤酒，1小時後才開車從台中到草屯鎮訪友，昨日凌晨他開到草屯鎮成功路，違規在快車道右轉，正好被草屯交通小隊巡邏警員發現，鳴笛要他停下，他卻倒車轉彎快逃。

草屯警分局交通小隊巡邏員警，擔心快速開車奔逃的駕駛，車上有毒品或有犯什麼案件才心虛逃逸，一路追車，並數度示意要他停下，但卓男仍繼續逃，交通小隊呼叫支援攔截，草屯派出所也派出一輛巡邏車支援。

卓男因倒車時撞安全島，把排氣管撞壞，一路拖著排氣管，開到草屯鎮公所右轉並停下，而附近就是草屯派出所，派出所員警與交通小隊將卓男圍住。

卓男的酒測值只有0.04，若未肇事並未構成酒駕，但他卻心虛而跑給交通警察追，還快車道上倒車，撞到安全島排氣管掉落，而他沒有因酒駕被送法辦，卻被依「危險駕駛」開罰，既要被罰款又要花錢修車，他懊惱地說：「早知道就不跑了！」。

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