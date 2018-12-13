拜拜竟吃紅單！檢舉達人出沒 苗栗玉清宮信眾紛中槍…

2018-12-13 16:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市玉清宮是地方信仰中心，長年香火鼎盛，不過，廟方近來發現「檢舉達人」出沒，檢舉參拜信眾於廟方停車場周邊跨越標線等違規情形，讓廟方十分困擾。苗栗市公所說，將於21日邀集相關單位會勘，研議改善周邊交通標線。

苗栗市玉清宮位處苗栗市中心，周邊道路為舊街廓設計，廟方利用廟前有限腹地，規劃為停車場，方便信眾停車。但廟方近來接獲信眾反映，遭檢舉達人在廟前停車場周邊檢舉交通違規。

玉清宮總幹事何天貴說，昨天上午有個信眾氣呼呼地到廟裡，向廟方反映說，他日前騎機車來參拜，卻被人檢舉在廟前為民街違規跨越雙黃線，收到警方紅單，被罰了900元。下午又有另1名信眾也到廟裡反映，在玉清街綠燈右轉沒打方向燈，也被檢舉，同樣被罰900元。

何天貴說，廟方研判為同一人檢舉，對於檢舉達人的行為，廟方也感到很無奈；他認為，信眾並非故意違規，尤其廟方周邊的道路路寬不到10米，有時候信眾停車或倒車時，難免會壓到雙黃線，實在是非戰之罪。

巫姓信眾也認為，玉清宮周邊道路並非主要幹道，車流量不大，多半是前往參拜的信眾，信眾抱持著虔誠的心前往參拜，結果卻遭到檢舉達人找碴，心情真的會大受影響。

苗栗市公所工務課說，公所當初考量市區街道超車危險，所以採雙黃線道路標線；廟方有此反映，將於21日邀集縣政府、警察局及廟方等人員會勘，研議改善周邊交通標線。

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