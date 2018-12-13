台中驚傳暗夜槍擊案 槍手開2槍2人傷

2018-12-13 16:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳暗夜槍聲！兩名歹徒凌晨闖入北屯區一戶民宅，其中一人隨即掏槍朝屋內比畫，此時屋內兩名男子雖嚇到驚慌失措立即趴在地上閃避，仍被槍手近距離開兩槍分別擊中手掌及大腿，經送醫急救幸無生命危險，警方初步調查疑因債務糾紛衍生槍擊案，已掌握歹徒身分追緝中。

這起槍擊案發生在今天凌晨零時許，地點在北屯區熱河路三段一處巷弄內的民宅，當時同為33歲的姜姓、劉姓男子在屋內聊天時，因大門未鎖，突然有兩名戴口罩的歹徒開門闖入，其中一人二話不說即掏出手槍朝兩人比畫，姜、劉二人見狀嚇到驚慌失措又無處躲避，立即下意識的趴在地上閃躲。

但槍手仍近距離朝二人連開二槍，導致劉男左手掌中槍後，子彈還貫穿打到他的左腿，姜男則是被擊中左大腿導致骨折，社區管理員聽到槍聲查看報案指稱有人打架受傷，消防局文昌消防分隊趕往現場時發現疑似是槍傷案件，立即將兩人送醫並通報警方。

警方調查指出，根據目前掌握的訊息，行兇的2人曾到案發民宅，雙方也認識，初步了解是因為雙方有債務糾紛，因債務糾紛喬不隴引發槍擊案，經調閱監視器已掌握歹徒身分，正全力追緝到案釐清犯案動機。

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