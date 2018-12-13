公車急煞 導演范可欽輪椅翻覆摔傷送三總急救

2018-12-13 15:50

〔記者邱俊福／台北報導〕導演范可欽今天下午近2時許搭乘大都會306公車時，疑因公車急煞，造成他的輪椅翻覆跌落摔傷，北市消防局據報緊急派員將他送往內湖三總急救。

據悉，消防救護人員到場時，范可欽意識清楚，稱全身疼痛，但無明顯外傷，至於摔傷的詳細原因，仍將進一步了解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/