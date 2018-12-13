公車急煞 導演范可欽輪椅翻覆摔傷送三總急救

〔記者邱俊福／台北報導〕導演范可欽今天下午近2時許搭乘大都會306公車時，疑因公車急煞，造成他的輪椅翻覆跌落摔傷，北市消防局據報緊急派員將他送往內湖三總急救。
據悉，消防救護人員到場時，范可欽意識清楚，稱全身疼痛，但無明顯外傷，至於摔傷的詳細原因，仍將進一步了解。
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