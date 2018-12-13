不滿女友分手開瓦斯輕生 男子判拘40天

2018-12-13 16:31

［記者陳恩惠／台北報導］台北市一名楊姓男子，由於無法忍受洪姓女友提分手，去年10月間將連接住處廚房瓦斯爐的天然氣管線鬆脫，企圖以此方式輕生，不僅房內充滿瓦斯臭味，也讓同棟及鄰棟大廈住戶，在1小時內處於瓦斯中毒，以及突然爆炸的危險中，警消人員當日上午11時破門而入，救出躺在床上割腕又昏迷的楊男，遭檢方依公共危險罪嫌起訴並聲請簡易判決，士林地院審理後，依漏逸氣體罪，判楊男拘役40天，得易科罰金，可上訴。

法官審酌，楊男明知漏逸瓦斯氣體，有引燃氣爆的危險，對於居家及鄰居的生命、身體、財產安全產生危害，仍因不滿女友提出分手，因而情緒不穩產生自殺念頭，卻忽視他人生命、身體及財產安全，企圖漏逸瓦斯自殺，所為誠屬不該，念在犯後認錯，幸未造成他人傷亡或實質損害，量處所刑並諭知易科罰金。

起訴書指出，106年10月14日，住在北投區中山路某社區大樓內的楊姓男子，因不堪女友提出分手要求，當日上午10時向女友告別後，徒手將廚房的瓦斯管線拔掉，漏出大量的瓦斯企圖自殺，當時屋內瀰漫濃烈的天然氣臭味，讓同棟和鄰棟的住戶陷入中毒和氣爆的危險中。

洪姓女友接獲通知趕回住處，發現大門遭反鎖，呼叫楊男開門未果，緊急打119求救，經警方與消防人員破門，發現楊男已割腕輕生，並昏倒在床上，手中並無打火機，經送醫救回一命。

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