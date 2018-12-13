沒分到哥哥遺產 男竟擄妹夫勒贖判9年

2018-12-13 16:25

〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓男子疑因想分過世的三哥遺產，遭半路冒出的姪子鑑定血緣後全數繼承，他懷疑是妹妹夫妻暗中協助，5年前找2名友人擄走妹婿，痛毆脅迫替他還債，並拘禁3小時，被害人允諾交付500萬元才獲釋報案。高雄地院一審痛批黃男卸責稱非贖金，依擄人勒贖罪將他判刑9年。可上訴。

據了解，黃姓男子有6位兄弟姊妹，他長期經濟狀況不佳接受妹妹資助，三哥2012年過世後，原本他可分得6分之1遺產，卻出現一位吳姓非婚生子提起認領之訴，獲法院認定是三哥親生子，成為第一順位繼承人，黃分三哥遺產希望落空，懷疑妹妹夫妻暗中幫這名姪子。

判決指出，2014年9月16日上午8點多，黃男找蔡姓、楊姓男子，再請開計程車的友人搭載，前往鳳山區強行擄走騎腳踏車的妹婿，押上車直奔鳥松區某宮廟，恐嚇「我三哥的骨灰是你太太從澳洲帶回台灣，這次你的骨灰我要你太太帶回澳洲去」。

黃男質疑被害人操盤三哥遺產的事，再謊稱欠債5、600萬元，脅迫妹婿一定要幫忙處理。半小時後，妹婿手機響起，佯裝講電話趁機拔腿狂奔，卻遭黃等3人痛毆，再強押上車開往大樹區，途中黃男妹婿只好答應給500萬元。黃為脫責，還要妹婿寫下還債證明。

妹婿遭拘禁3小時獲釋後，當晚向鳳山警分局報案。但黃到案後，仍辯稱沒拿刀逼迫妹婿上車，也沒出言恐嚇，都是妹婿自願拿500萬元替他還債。

合議庭審理認為，黃的妹妹、妹婿並未欠黃債務，還長期資助他，黃男落網否認犯行，沒有任何悔悟及賠償，依法取得贖金後釋放被害人者，可減刑，仍將他判刑9年。蔡姓、楊姓男子則另案各判4年半定讞。

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