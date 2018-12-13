隨身包包掉車廂 捷運警察助找回

2018-12-13 15:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台南市30歲劉姓女子，昨天下午從中國搭機返台，不料她轉搭桃園機場捷運前往桃園高鐵站，不慎將隨身包包掉在車廂內，經員警協助，才順利找回包包。劉女不好意思的說：「才在機場取笑朋友將行李遺忘在飛機上，沒想到就換自己」，對於員警的協助找回包包，頻頻道謝，也大讚桃園捷運警察實在太窩心。

警方表示，劉女昨天下午2點多搭機返國後，搭乘桃園捷運從A12機場第一航廈站前往A18高鐵桃園站，不料要搭高鐵回台南時，發現裝有護照、信用卡及現金等重要文件的隨身背包不翼而飛，心中非常焦急。

警方說，恰巧當時捷運警察隊警員張家銘正執行機捷車廂安全維護，並在車廂發現座位上有旅客遺失的深色背包，經檢視背包內證件及車票，研判失主還在高鐵桃園站附近，便立即用無線電通知該站執行守望勤務警員陳瑞國，逐一比對旅客特徵，在高鐵桃園站內尋找到劉女並將失物歸還。

劉女表示，剛和朋友從中國參加完商務研習會返台，在機場時還取笑朋友將行李遺忘在飛機上，沒想到抵達高鐵桃園站後，換自己遺失背包，因背包內有許多重要證件，發現遺失當下心急如焚，所幸失而復得。

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