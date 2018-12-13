黑幫設毒品分裝場 新型毒果凍、軟糖、咖啡包統統有

2018-12-13 15:52

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫雷堂副堂主房立勳，涉嫌在北市大安區的住處設置新興毒品咖啡包分裝場，不僅製造時下流行的金惡魔毒品咖啡包，還添購各種水果濃縮液及塑形模具製成新型毒品果凍、軟糖等販賣牟利，刑事局偵三大隊第二隊今天宣布搗破。

警方調查，27歲房嫌，去年間因涉及暴力討債、教唆販毒，遭新北市警方逮捕，而他老婆是曾被稱為「華裔界的小Angelababy」的知名網紅女主播，外型亮麗，當時也因竊取閨蜜證件，以辦門號續約方式取得iPhone手機變現，涉及偽造文書罪遭通緝，夫妻檔被一起送辦。

警方說，近期破獲一起毒咖啡包案件時，經分析情資得知房嫌在北市建國南路一處社區大樓內，設置混合性新興毒品咖啡包分裝場，立即組專案小組深入追查。

經監控發現，房嫌在住處製造時下流行的金惡魔毒品咖啡包，也添購各種水果濃縮液及塑形模具製成新型毒品果凍、軟糖等等，吸引年輕客群好奇進而購買食用。

本月5日，警方前往查緝，將房嫌逮捕，現場起獲毒品咖啡包、毒品果凍、毒品軟糖、一粒眠等各式毒品，以及研磨機、封口機、磅秤、毒品調合容器等贓證物。

房嫌到案雖表示所有毒品都是自己食用，否認販賣，但警方認為應是避重就輕，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，也持續擴大追查相關共犯中。

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