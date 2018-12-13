暗夜無名英雄 高市警表揚57個特優社區守望相助隊

2018-12-13 15:06

〔記者黃建華／高雄報導〕社區守望相助隊堪稱暗夜協助維護地方治安的無名英雄，高雄市警局最近針對全市479隊進行協勤成效評核，有57個守望相助隊被評為「特優」，警察局長李永癸昨特別頒發榮譽狀表揚，感謝平日維護治安付出的辛勞，更期待日後能持續協助警方，共同為高雄市的治安努力。

高雄市守望相助隊的人數，目前有479隊、共1萬5261人，平時除了每晚7點至翌日凌晨1時編隊排社區巡守勤務外，也針對轄境內國中、國小放學時段也校園周邊安全巡守，以維護學童安全。

李永癸局長稱許指出，今年以來守望相助隊共協助警方破獲案件47件、48人，通報家庭暴力案件265件，協勤成效亮眼。

其中，最近的為民服務的案例，如梓新宏榮社區守望相助隊劉姓隊長11月26日夜間執行巡守勤務時，於路邊拾獲一支手機，立即送往最近的四海派出所，剛好失主焦慮到派出所準備再案，看到失而復得的手機，非常高興，並且一再道謝，這些都是巡守人員共同維護社會安全體系的具體表現。

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