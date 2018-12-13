小黃卡平交道 公車司機急救援…50秒後火車來了

2018-12-13 15:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕一輛計程車12月7日上午8時50分行經暖暖平交道時，遮斷桿突然放下，計程車卡在平交道動彈不得，後方的基隆市602公車司機廖建智見狀，立刻上前拉起遮斷桿協助脫困，火車不到1分鐘後疾駛而過，化解火車撞計程車的危機。

基隆市公車處稽查徐嘉鴻今天說，7日上午8時57分，602公車司機廖建智開車在暖暖平交道附近時，發現前方平交道有火車經過柵欄放下，但後來火車離開，柵欄升起，但升起一下子又突然放下，他看到一輛計程車卡在柵欄內平交道，動彈不得。

徐嘉鴻表示，這時廖建智認為情況危急，馬上把車停好，立即衝下車到平交道上，以手動方式搬開柵欄，才讓計程車緊急脫困。廖建智並在現場警戒，不讓其他車輛靠近，避免發生危險，後來約50秒火車就急駛而至，讓公車上的乘客都大吃一驚，直呼好險。

徐嘉鴻說，這起事件是有目擊民眾看到後，覺得處置相當得宜，向公車處反映，希望可以表揚這位及時救援的司機。這名公車司機處置相當好，否則，計程車卡在平交道上，火車又馬上又到了，沒有及時脫困的話，撞上去後果不堪設想。

根據公車行車記錄器影帶顯示，柵欄升起又放下，中間間隔不到10秒， 當時計程車是第一輛車，開到一半就被卡住，民眾說，連續2列火車經過，柵欄就應繼續放下，突升起又放下，會讓車子措手不及。

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