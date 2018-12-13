行車糾紛提供畫面 竟先被開單罰1.8萬元

2018-12-13 14:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕陳姓男子開車與他車發生行車糾紛，報警提供自己的行車記錄器影像為證，結果，警方檢視發現，陳男逕自把車停在道路上約30秒，已先違規，依道路交通管理處罰條例開單告發；陳男被監理站裁罰1萬8千元，記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

陳男於今年7月6日上午10點21分許，開車行經苗栗縣造橋鄉台13甲線一處路口，見前方貨車綠燈後，沒有動靜，他遂鳴按喇叭催促貨車。

待貨車駕駛往前行進並將車輛靠邊停放時，陳男遂超車、將自小客車停於貨車前方，停車後隨即下車與貨車駕駛理論，並報警處理，同時提供自己的行車記錄器佐證。

結果，警方檢視陳男行車記錄器影像，發現陳男將車子逕自停放在車道上約30秒，影響後方車輛通行順暢及行車安全，依違反道路交通管理處罰條例中「非遇突發狀況，在車道中暫停」開單告發。陳男也被苗栗監理站裁罰1萬8千元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

陳男不服監理站裁決，辯稱因發生行車糾紛，身體不適，乃停車後下車與對方理論，本件為行車糾紛，非任意、故意之交通違規，且行車糾紛地點道路邊側正施作排水工程，他無法靠停道路旁等理由，提行政訴訟請求撤銷處分。

法官當庭勘驗陳男的行車記錄器影像畫面，認為陳男僅因不耐前車於綠燈亮起時未立即起步，即向對方按鳴喇叭，復於起步後暫停於台13甲線之車道上，並下車與對方爭執，難謂其有何突發狀況而不得不將系爭車輛停放於車道上，駁回陳男請求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/