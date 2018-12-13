總統教育獎得主「靈修」喪命 老師等3人被訴

2018-12-13 14:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾榮獲總統教育獎的生命教育巡迴講師莊靜潔，2016年3月22日清晨5點多猝死在她修行「仁神術」的老師鄭玉梅住處，家人質疑是「靈修」害命，對鄭玉梅、鄭妹鄭宛汝與莊女高中同學曾雅琦提告，桃園地檢署今天偵結，依過失致死罪嫌將鄭玉梅等3人提起公訴。

莊靜潔因黃斑部病變嚴重弱視，她不向命運低頭，用望遠鏡、放大鏡苦學不倦，2011年於就讀清華大學資工所時榮獲總統教育獎，檢方調查，莊靜潔從2007年起，繳交數以百萬元計的課程費用，跟隨鄭玉梅、鄭宛汝靈修學習「仁神術」，因莊靜潔非常信任鄭姓姊妹倆，2010年還介紹曾雅琦同到鄭玉梅位於中壢區的住處學習「仁神術」。

2016年3月21日下午，莊靜潔上吐下瀉、身體不適，曾雅琦接獲通知趕到莊家，當晚就揹著莊靜潔下樓搭乘計程車，檢方說，儘管計程車司機多次詢問：「要不要送醫院？」卻都被曾雅琦等人拒絕，堅持要前往鄭玉梅住處。

抵達鄭玉梅住處後，鄭玉梅等人除準備氫氧機供莊靜潔使用外，僅施以民俗療法「仁神術」，用手掌放在莊靜潔身體周邊，號稱可藉由引導莊靜潔自身的「氣」來發揮自體自癒能力，檢方說，過程中鄭玉梅等3人察覺莊靜潔身體逐漸冰冷，且沒有呼吸，卻仍未將莊靜潔送醫，延至隔天清晨5點多才通知救護人員前來時，莊靜潔已因代謝性休克、心因性休克死亡。

案發後莊靜潔的家人對鄭玉梅等3人提告，桃園地檢署去年8月間，因莊靜潔生前全身惡性瘦弱、營養不良，已有「厭食症特徵」，引發心肌間出血、喉頭炎、急性腸胃炎等病狀，以「難以認定鄭女3人當下未即時送醫，與莊女的死亡有因果關係」為由偵結，予鄭玉梅等3人不起訴處分。

莊靜潔家人不服，找出鄭玉梅等人全民健康保險門診申報紀錄明細表等新證據，聲請再議，桃園地檢署今天偵結，依過失致死罪嫌起訴鄭玉梅等3人，檢方說，鄭玉梅等人僅依「仁神術」與使用氫氧機對莊靜潔進行無效照護，卻未將她送醫或及時通報119，3人的「不作為顯與被害人之死亡結果有相當因果關係存在」，足堪認定有過失致死罪嫌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/