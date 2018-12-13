殯葬業工作壓力太大？他吸毒紓壓被逮

2018-12-13 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕從事殯葬業的劉姓男子日前開車外出毒癮發作，將車子停放路旁拉K解癮時遇警盤查，警方聞到車內竄出濃臭異味，要求下車受檢，在他身上及車內起出毒咖啡包及K盤，劉男供稱因從事該行業的時間長，又常看到家屬的悲傷情緒，久之工作負面壓力大才靠吸毒紓壓，相當後悔。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆，當天凌晨帶班巡經西屯區中清路，發現一輛自小客怠速停靠路旁，警方一度以為是車輛故障上前關心時，只見有毒品、偽造文書等刑案紀錄的27歲劉姓駕駛神情異常慌張，眼神飄忽，且自小客車窗搖下隨即竄出濃濃的K他命味，立即要求劉男下車受檢。

警方直覺有異，果然在劉男皮夾內發現一包毒咖啡包，經以毒品試劑初篩後呈現二級毒品甲基卡西酮陽性反應，並在駕駛座底下發現藏有K盤一個，劉男當場啞口無言坦認吸毒，他供稱因從事殯葬業的工時很長，根本沒有自己的時間還要24小時待命，可能剛回家就馬上要出門，連休假也可能有案子。

加上與喪家接觸感染太多憂傷的負面情緒，久之覺得工作壓力太大，才會藉由毒品紓壓，開車途中突然癮頭來了，才會停靠路旁拉K解癮，感到相當後悔，警方則勸誡劉男可以換個方式紓壓，為了身體健康不要再碰毒品了，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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