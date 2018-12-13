防彈背心救了一命！受傷所長驚魂：恍如隔世

2018-12-13 13:22

［記者劉婉君／台南報導］台南市玉井警分局楠西分駐所長王者音與警員顏進財，欲幫助深夜車輛故障的男子，卻遭男子開槍，兩警均受傷，事後回想無奈地說，「為民服務怎麼會變這樣？」

55歲的王者音從警34年，47歲的顏進財服務警界25年，兩人都是第一次遭槍擊，顏進財左手臂被子彈擦傷，制服也沾血；王者音胸部正面中彈2槍、背部1槍，其中1槍打中放在胸前的警用行動載具，他說，「恍如隔世，幸好當時有穿防彈背心，不然現在就沒辦法這樣跟你們說話了。」

王者音中彈後痛到無法動，躺在擔架上被送進醫院，原本考慮明年退休的他，第一時間不敢告訴老婆，就是怕太座擔心，老婆事後從新聞得知，又擔心又不捨，氣得痛罵他一頓，要他明年退休。

顏進財說，楠西民風純樸，沒想到為民服務卻遇上這種事，中槍當下以為是玻璃碎片，因急著關心所長的傷勢，只覺得癢癢的，還好當時兩人互相支援。

王者音說，當時看一名男性在路邊，2人便搖下警車車窗詢問是否需要幫忙，因對方說腳踏車壞了，警車才往前開停到路邊，沒想到他一下車，歹徒就走到車後，在僅約4、5步的距離，連續開了多槍。

一陣槍林彈雨，2人連拔槍的機會都沒有就負傷，連警車左後側車窗及左邊後照鏡都被打破，他中彈後縮進車內借椅背擋子彈，顏進財一邊將車輛往前開、一邊請求分局警力支援，「老天保佑，一切平安。」

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