高市再傳員警酒駕自摔昏迷 送醫開刀急救

2018-12-13 12:54

〔記者黃建華／高雄報導〕警政署再三宣導「反酒駕、酒駕零容忍」，但還是有警員以身試法！高雄市六龜警分局謝姓警員昨（12）日中午被人發現騎機車在南橫公路自摔，渾身酒味，不省人事，消防單位將他送旗山醫院急救，因謝員顱內出血，昏迷指數9，轉送長庚醫院開腦搶救，尚未脫險。

由於謝員經醫院抽血酒精濃度換算為1.51毫克，督察單位獲報，將等謝員脫險再依相關規定懲處。

涉嫌酒駕自摔昏迷的六龜警分局義寶所謝姓警員，昨天中午12點多，騎機車欲返回桃源區梅山里住處途中自摔，連人帶車昏迷倒在桃源區台20線（南橫公路）上，經民眾發現通報119救援，經消防局救護車送往旗山醫院，再轉往長庚醫院救治。

據悉，謝員傷勢不輕，頭部顱內出血、昏迷指數9，肺臟、腎臟受傷，經長庚開腦搶救後，尚未脫離險境。

初步了解，謝員經醫院抽血酒測，換算呼氣值酒精濃度為1.51毫克，確認涉嫌酒駕肇事。由於警界酒駕需連坐處分，預見謝員酒駕自摔，又有長官要跟著倒楣了。

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