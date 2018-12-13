兇殘刺死麻吉 殺人犯陳世峰改判無期徒刑

2018-12-13 12:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣社頭鄉52歲男子陳世峰，2015年11月8日晚間與酒友蕭國良喝酒後，將蕭男砍殺30多刀慘死，惡劣的是，他還於一審時，撰寫「刑事告發狀暨調查新事證狀」，誣告死者家屬想詐領保險金而殺害蕭男，一審與二審都認為他惡性重大無悔意，「多年監所教化，仍未能使之悛悔」而判處死刑，但卻被高等法院發回更審，台中高分院今天更一審判決，認為他在監獄雖有多次與受刑人爭執，但表現尚良好，出獄後工作，與同事相處融洽，尚有矯正之可能性，長期在監服刑並接受矯治後，應足以使其改過遷善，改判他無期徒刑，可以再上訴。

檢警調查，2015年11月9日，當時49歲的蕭國良，被發現陳屍於彰化縣社頭鄉的住處，警方發現1道血跡往屋外延伸，循著血跡走了300公尺左右，是蕭男的「麻吉」好友陳世峰（案發時49歲）住處，但陳男不在家，警方懷疑陳男可能駕車到永靖鄉的公司上班，趕往永靖鄉時，當時宿醉中的陳男見到員警，趕緊加速離開，卻在員集路與永新路口撞上橋墩被捕。

檢警偵訊時，陳男身上有傷痕，他否認殺人，不願吐露案情，辯稱身上手肘、虎口的傷勢是舊傷，檢警研判，兩人案發時喝酒，不知何故起爭執，陳男持類似西瓜刀的利刃殘殺蕭男，但警方並未找到凶刀，全案依殺人罪起訴，彰化地院一審時，陳男仍否認涉案，他還寫刑事告發狀給檢察官，指蕭男的家屬貪圖保險理賠，才會殺害蕭男詐領保險金，彰化地院認為他無悔意，無教化的可能而判處死刑，台中高分院二審時，他仍舊不吐實，二審見解與一審相同，並參酌他因案件服刑時多年，仍未受到監獄教化而無悔過，維持死刑，可再上訴。

不過，最高法院卻將此案發回台中高分院，更一審卻有異於一、二審的見解，認為陳男從35歲之後，雖多數時間在監所內度過，然依監所紀錄顯示，表現尚屬良好，僅有幾次因與舍內收容人發生爭執而遭懲處，但是，態度良好並配合調查，監獄並因而從輕處理，顯見陳男並非不知反省，不是對任何事均無悔意。

更一審認為，陳男案發時任職的公司也說，陳男與同事相處融洽，工作表現尚可，陳男如長期在監服刑，應尚有矯正的可能性，原審未綜合考量全盤情形，就認陳男有與世隔離之必要，尚有違誤之處，另外，陳男亦有酒精依賴等障礙，參考刑法第57條與聯合國「保障死刑犯人權保證條款」、「公民及政治權利國際公約」意旨，情節最重大的犯罪且非精神障礙者才得以判處死刑，法官認為陳男「尚非毫無矯正再社會化之可能性」，現年52歲又是累犯，據此判決無期徒刑，至少應執行25年，屆時陳男已年近8旬，於長期在監服刑並接受矯治後，應足以使其改過遷善，全案可再上訴最高法院。

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