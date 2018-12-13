阿公數度警所找女兒? 原來「波麗士太親切」 連女兒都吃味

2018-12-13 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕已經九旬高齡的林爺爺年初獨自從宜蘭搭車來台中找女兒，一出車站就迷途到警所求助，員警立即幫他聯繫女兒接回家，爺爺覺得員警貼心又親切，之後來台中都先要到警所報到看看這些孫輩小警察，讓女兒都忍不住吃味撒嬌抱怨，也很感激員警視民如親的服務態度。

高齡92歲的林爺爺身體硬朗，每次都獨自從宜蘭搭車來台中找女兒，童心未泯的他想給女兒一個驚喜都未事先通知，年初第一次到台中時 可能因太久沒來，一出火車站就迷失了方向感索性隨處晃晃，看到警鴿標誌就走進第二分局公園派出所求助，員警立即熱心幫忙聯繫女兒前來接回家。

林爺爺第2次造訪適逢中秋節，特地從宜蘭買了多盒月餅要給女兒驚喜，但出了火車站還是依記憶中熟悉路線先到公園所報到，員警一看到開朗的林爺爺馬上就認出，等待女兒期間，林爺爺開心跟這些孫輩員警「講古」，跟女兒女婿回家時還依依不捨，堅持留了2盒月餅要與員警一同分享家鄉美味。

未料前天林爺爺又來派出所找女兒了，員警看到林爺爺也露出熟悉的笑容，林爺爺說難得來台中就想來這裡看一下，覺得這間派出所的警察都好親切 、很貼心，只是林爺爺將派出所列為造訪台中的第一站，連女兒都忍不住向爸爸撒嬌抱怨，每次爸爸來台中都不先打電話，且第一站都先來派出所，幸好警察熱心親切，很感激員警視民如親的服務態度。

所長李銘卿表示，警察是人民的保母，本著同理心親民愛民，讓民眾感受到警察的親切與專業形象，很佩服高齡的林爺爺還像年輕人一樣的行動派，也祝福他能一直健健康康。

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