學生搞丟2萬多元補習費不敢回家 警臉書肉搜及時通知領回

2018-12-13 12:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高中生遺失補習費不敢返家 鹽埕警設法肉搜物歸原主！

鹽埕警分局五福四路派出所昨夜22時許，受理曾姓婦人來所繳交一只在美麗島捷運站拾獲的皮夾，內有24800元與郭姓高中生證，警員王椿富研判失主一定心急如焚徹夜難眠，心急如焚，靈機一動以臉書肉搜找到郭生留言，不久郭生母親來電表示會帶孩子領回，並未自己一度責備孩子搞丟補習費「找不回就別回家」頗後悔。

據了解，王員因皮夾沒有郭生電話，學校也下班，心想91年次的郭姓高中生或許有使用臉書之習慣，遂使用手機搜尋臉書帳號『郭○○』，果真發現一筆同名資料之大頭貼與學生證相片極為相像，且該帳號學歷顯示就讀於學生證同一高中。

王員確認此帳號應為皮夾主人，立刻使用臉書簡訊功能向該帳號留言訊息告知皮夾下落，時隔不到30分鐘值班台就接獲郭姓同學母親來電，稱已接獲訊息並會立即帶同兒子前來領回丟失的皮夾。

郭母到所時表示，兒子之所以皮夾內會放如此鉅額現金係要繳交數學補習費用，一聽到兒子將補習費整筆丟失，盛怒之下甚至在電話中責罵粗心的兒子，自己也很後悔說了：「如果今晚無法尋回皮包，也不用回家了」等氣話…。幸有警方及時通知，澆熄了母親的怒火，也解救了不知今晚何去何從的郭同學。

在知悉王員如何想方設法尋找郭同學的過程後，郭母對於現下警察的鍥而不捨的工作態度感到訝異並備感窩心。郭母偕同兒子領取皮夾，臨別前對王員及時協助一再感謝。

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