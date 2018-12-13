人妻初見律師凍未條 在辦公室嘿休還搞出人命

2018-12-13 11:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市有夫之婦葛姓女子因法律諮詢，與曾姓律師初次見面時，兩人就在律師辦公室內發生性行為，之後又數度發生性行為，葛女甚至懷了律師的小孩，桃園地檢署已依妨害家庭將葛女與曾姓律師提起公訴。

葛女（34歲）2014年5月25日結婚，去年3月間才離婚，檢方調查，2016年4月16日晚間，葛女前往曾姓律師（32歲）辦公室進行法律諮詢，初次見面的兩人卻在辦公室發生性行為。之後兩人又兩度發生性行為，其中一次發生在同年6月下旬，葛女甚至因此懷了律師的孩子。

兩人發生性行為後，曾姓律師數度傳訊：「結婚了怎麼還會喜歡我」、「被抓到的後後果很嚴重」，顯見他早已知道葛女有夫之婦的身分。而得知葛女懷孕後，律師又傳訊：「你能在肚子浮出來以前，說服你先生完成離婚登記手續？」「今天如果角色顛倒，是我結婚妳單身，我可能就會要這個小孩，因為有辦法隱瞞，但現在這情況，是沒辦法隱瞞的！」要求葛女離婚、墮胎。

葛女的前夫去年3月間發現後，對曾姓律師與葛女提出妨害家庭告訴，讓律師與葛女的感情浮現問題，去年6月6日上午，葛女不滿律師有意疏遠，趁著律師到桃園市政府法律諮詢中心提供民眾法律諮詢的機會，闖入諮詢室摔壞律師的手機、並向律師潑水，被律師提告，桃園地檢署今天偵結，除依妨害家庭罪嫌起訴曾姓律師與葛女外，也因葛女涉嫌毀棄損壞案件聲請簡易判決處刑。

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