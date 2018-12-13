被警抓太多次了 這次真的沒有！K味露餡再被逮

2018-12-13 11:41

〔記者黃建華／高雄報導〕保安警察大隊特勤警組小隊長施泳傑、警員張志聖、李駿逸、張簡彥威等4人於昨深夜執行轄區治安熱區、熱點複式巡邏勤務時，在鼓山區明誠四路與美術東六街口，發現1部自小客紅線違停，員警下車盤查陳姓駕駛時，發現車內有濃濃K味，警方盤問陳嫌有無攜帶違禁物品時，陳嫌還笑稱拉K被你們抓過好幾次，但這次真的「沒有帶」，結果遭眼尖特警識破車內中央扶手處藏有第三級毒品愷他命2包重103.32公克，含二級毒品MDMA咖啡包3小包重31.75公克，當場逮人。

警方調查，陳嫌（28歲，有槍砲、恐嚇等前科、服務業）向警聲稱，因晚上肚子餓開車外出購買消夜，才臨時違停，沒想到會引來警方盤查。

警方說，陳嫌一開始故作輕鬆表示，之前已被特勤抓過很多次，今天什麼違禁物品都沒帶，不知特警早就聞到車內濃濃K味，發現中央扶手處有異，經同意搜索後發現裡面別有洞天，原來通通在裡面，陳嫌當場啞口無言，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/