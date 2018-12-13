利鑫老鼠會吸金逾億元 台灣負責人黃石龍重判8年6月

2018-12-13 11:40

［記者楊政郡／台中報導］2014年間利鑫公司推出「F.A.S.Ttm基金」（未經許可及合法設立登記），由黃石龍引介「楊天福」或「宋子豪」（真實姓名皆不詳），以非法多層次傳銷方式吸金，達615萬美金（約新台幣1億8450萬）及166萬港幣（約新台幣747萬），台灣負責人黃石龍依違反銀行法加重罪判8年6月徒刑。

判決書指出，黃石龍明知利鑫外匯公司（瑞士商）未向我國申請許可及公司設立登記，非銀行機構，竟與自稱利鑫公司顧問之「楊天福」或「宋子豪」等人共謀，自2014年元月起，由黃石龍對外招攬不特定人參與投資，在中市、高雄市、台北市、新竹市等地，租借飯店舉辦利鑫公司投資說明會，說明會中由黃石龍介紹，「楊天福」或「宋子豪」向與會不特定民眾解說「F.A.S.Ttm基金」投資方案及獎金種類。

誆稱所收取資金，將操作外匯投資和貨幣衍生品，前景可期，參與投資會員，投資額1萬至2萬9900美元範圍，每週可固定獲利2%（稱基本配套）；投資額為3萬至9萬9900美元範圍，每週可固定獲利3%（稱無限配套）；投資額為10萬至50萬美元範圍，每週可獲利3.1%至3.5%不等（稱鑫級配套）。

會員招攬下線投資，成為會員，每週可領取第1層下線週分紅30%、第2層下線週分紅20%、第3層至第10層週分紅10%與第11層至第25層週分紅5%不等獎金，以此非法多層次傳銷方式，吸引不特人投入資金。

黃石龍以上述方式陸續招約20名投資者，吸收資金共615萬餘美元（折新台幣1億8450萬）及港幣166萬（折新台幣747萬）餘元，同年10月利鑫公司未再支付各投資人紅利，始知受騙。

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