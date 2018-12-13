加拿大合法化大麻 外交部提醒：勿攜入境台灣

2018-12-13 11:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大開放娛樂用大麻合法化，有販毒集團日前從加拿大寄送大麻來台，遭警方逮捕。外交部今天表示，大麻在台灣是二級毒品，販賣、攜帶或持有等都將面臨嚴重刑責，加拿大法律也明訂禁止攜帶大麻搭乘國際航班，提醒國人和有意來台的加拿大公民及國際人士遵守我國規定。

台灣警方11月破獲販毒集團從加拿大以尿布掩護空運包裹，寄送大麻來台。刑事局在桃園機場旁攔截，查獲6.7公斤乾燥大麻花，估算市價810萬元，循線逮捕收貨的林姓男子；因加拿大通過大麻合法化，警方擔憂衝擊台灣，讓大麻走私問題惡化。

外交部發言人李憲章今天在例會中表示，加拿大參眾議院今年10月通過娛樂用大麻使用合法化法案，10月17日開始於加拿大境內合法使用及販售。但依我國毒品危害防制條例規定，大麻（含製品）是二級毒品，在我國境內任何製造、運輸、販賣、攜帶入境、持有及施用的行為，都將面臨嚴重刑責。加拿大聯邦法律也明定禁止攜帶大麻（含製品）搭乘國際航班。

李憲章提醒到加拿大旅遊的國人、有意來台的加拿大公民和國際人士，即便大麻在加拿大合法，但在我國應遵守我國規定，相關警語資訊也已經刊登在加拿大駐處網站，公告周知。

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