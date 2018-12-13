1歲男嬰疑遭虐顱內出血不治 保母涉傷害致死被起訴

2018-12-13 11:14

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市文山區1歲李姓男嬰在覃姓保母照料下，突然出現異狀，緊急通知家屬送醫急救，竟發現顱內出血且有近1公分的瘀血，昏迷指數3，經數日搶救仍不治；覃姓保母庭訊時雖否認虐嬰，但台北地檢署發現男嬰傷勢為外力造成，今依傷害致死罪將她起訴。

檢警調查，65歲覃姓保母受託於每週一至五的中午12點至晚上7點，照顧1歲大的李姓男嬰，今年6月25日她從男嬰的祖父母家接走男嬰，餵奶後男嬰出現嘔吐等異狀，她立即通知家屬送醫急救，才發現男嬰已顱內出血，搶救至7月6日拔管不治。

覃姓保母庭訊指出，今年6月25日下午1點半，她替男嬰餵奶後，男嬰就睡著了，當天下午大約2點半，趴睡的男嬰突然哭鬧，後來在她的安撫下睡著，但才睡了10多分鐘又開始哭，再次安撫入睡後，不久第3度醒來哭鬧，她將男嬰抱起查看時發現男嬰全身軟軟的，便立即通知男嬰家長送醫急救。

據悉，覃姓保母與男嬰的祖父母是20多年的老鄰居，覃姓保母除了受託照顧男嬰外，另帶1名才3個月大的嬰兒，基於老鄰居請託才簽約幫忙，以每月8000元代價負責照料男嬰1年，平時會以手寫「家庭聯絡簿」等方式與男嬰家長溝通。

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