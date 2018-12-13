曾酒駕撞死2歲童 前民代涉買票被起訴

2018-12-13 11:01

［記者楊政郡／台中報導］台中市前民代倪芳榮（太平市民代表）2015年酒駕撞死2歲童，今年九合一選舉是太平區中平里候選人林碧森（當選）的樁腳，涉嫌自行以每票500元幫林買票，透過黃男到「楊鐵新村」接洽蒐集選民名冊，黃提供133票名冊，倪交付6萬6500元，加上2000元的發錢代價，黃與妻子等多人協助發放買票錢，檢調進行調查，受賄者主動繳回6萬1000元及黃的2000元，檢察官依違反選罷法起訴倪、黃等9人。

起訴書指出，倪芳榮是林碧森樁腳，決定自行幫林買票，經曾坤山（緩起訴處分）介紹認識「楊鐵新村」的黃男，與黃男謀議蒐集選民名冊，進行大規模買票，11月初黃蒐集133票後，倪芳榮於同月16日中午在曾坤山住處交付6萬6500元（含黃自家5票）給黃，加上2000元是黃的發錢代價。黃當場就開始按名冊發放，給曾坤山2500元（5票）。

另在同日以戶為單位發放，還請同案被告包括倪芳榮、黃妻、陳邱女士、厲女士、黃女士、陳女士、羅女士及簡男協助發放，另黃遇到洪女士（不在名冊內）認為也是可買票對像而交付1000元，行求她及轉交之家人投票支持林碧森，但洪女士沒有轉交及告知，洪女士緩起訴處分。

另名冊中有收到錢的黃琴女士，她拿到500元誤以為是她幫黃推拿，黃給她的酬謝，雙方沒有達成期約，黃女士不起訴處分。徐男也拿到500元，但誤以為是先前代購金紙剩餘回找的錢，也是不起訴處分。

台中檢調同月19日展開搜索，全數涉案人帶回偵訊，回收賄款6萬1千元，及黃的2000元發錢代價，檢方起訴倪、黃及協助發錢買票的民眾。受賄者多人均緩起訴處分。

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