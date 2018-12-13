大學畢業淪逐臭之夫 公廁內專偷拉屎民眾

2018-12-13 10:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕逐臭之夫？大學畢業卻無業的許姓男子，從11月底至本月初，為時不到20天，在中市東區各公共廁所內，竊取內急如廁民眾的背包提袋，總計犯案4次，被同一警察逮捕2次，他第4次偷竊時，不慎撞倒廁所的隔板，被蹲廁所的張姓被害人察覺，許男嚇得把到手的背包棄置現場逃逸，但仍被張男追出逮捕，他說，跟家人吵架負氣離家，以網咖為家，缺錢而出此下策。

中市警局三分局東區分駐所調查11月下旬開始，有民眾報案說，如廁時隨手放在廁所內的背包提袋失竊，他們把背包提袋放在廁所馬桶後面的置物台，如廁後消失無蹤，警方調閱監視器，發現是許男犯案，但一時之間找不到人。

11月底，警方發現許男常到中市中區一家網咖，果真於網咖找到31歲無前科的許男，他坦承偷竊，他竊得現金後，隨手把被害人證件等物品丟棄，警方發現他犯案3次，依竊盜案將他函送偵辦。

沒想到事隔1個禮拜後，本月初許男又故技重施，這第4次偷竊時失手，他不慎撞到隔板發出聲音，蹲馬桶的張姓被害人抬頭轉身查看，見許男從隔板上方，探頭伸長手，正竊取放在馬桶後面置物台的背包，許男也大吃一驚，嚇得棄置到手的背包逃逸，仍被張男追出逮個正著，許嫌見張男想報警，還向張男求情，能放他一馬被拒。

警方調查，許男未婚沒有前科，上月與家人吵架，負氣離家以網咖為家，他雖有大學學歷，卻不肯自食其力養活自己，其無意間發現公共廁所的隔板，都有簍空的設計，趁被害人專心如廁時下手，警察見到許男，還詫異的問「怎麼又是你？」，他低頭不發一語，也不想說自己與家人吵架而離家原因，依竊盜罪嫌法辦。

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