司法人竟是家暴常犯！前妻控騷擾、打兒女 書記官這樣回應

2018-12-13 00:32

〔記者王俊忠／台南報導〕在南部某法院擔任書記官的吳姓男子，遭陳姓前妻控訴身為司法人員竟常違法家暴，不但對兒子狠打巴掌，打到流鼻血，捏女兒身體到瘀青，還多次騷擾、羞辱前妻，前妻與孩子都獲得法院保護令，一家人至今仍活在吳男的家暴陰影下，要求他能真正自我約束、不要再騷擾妻小。

陳女痛訴，她與吳男在2014年協議離婚，但因房子與前夫共有，離婚後，吳男仍能出入她的住處，沒想到2016年7月25日晚間，兒子與前夫發生口角，兒子說了一句「你都欺負媽咪」，竟遭前夫狠打3巴掌，甩飛到床上、鼻子流血，後來，吳男被法院依傷害罪判拘役45日；法院並核發保護令給吳兒，要求吳男不得再傷害、騷擾兒子。

陳女說，她長期忍受前夫失控情緒暴力行為與言語羞辱，前夫常惡意騷擾母子，她與孩子勇於揭發這位司法人的暴行，目的只希望得到免於恐懼的人權保障。兒子還透露，「父親與他相處時多次逼他若不撤告，就不認他這兒子」，兒子曾無奈寫信給法官說，「其父逼迫，自己內心壓力很大」，因為兒子覺得父親行為偏差，堅決不和解。

陳女說，2017年11月3日，前夫再次情緒失控，在女兒補習班公然對她咆哮、以不堪字眼大聲辱罵她，拿手機對她近距離錄影，鬧到影響學生與鄰居，害得補習班聯絡家長趕緊接走所有孩子，當晚她就帶女兒到警局聲請保護令，再度獲得法院核可。

這名單親媽說，前夫還會在她住處工作室當客人面前對她拍攝錄影，不顧她與客人感受大聲咆哮，令人害怕；為了女兒功課問題，吳男甚至把女兒大腿捏到瘀青受傷。因為前夫長相斯文，在法院內對同仁多很客氣，從外表根本看不出他會是家暴男！

對於前妻與孩子指控，吳男說明，他對孩子管教失當的家庭悲劇發生後，隔天早上即與孩子相互道歉，並說明緣由取得孩子諒解，他無時無刻深感自責與愧疚在於無法給孩子安全溫馨的家庭，為此事件付出受刑事與行政處分的慘痛代價，兩年多來為了孩子、他身心飽受折磨煎熬、感到心痛，深自檢討改進親子關係。

吳男並說，2014年4月已與前妻離婚，法院也因此事件核發保護令，如他有違反保護令的犯罪行為，檢察官定當依法訴究，可以證明他並沒有繼續騷擾情事，前妻所說並非事實，為保護成長中的子女身心發展，他衷心希望與前妻回歸理性，真切地以孩子感受與利益為重，他也會以呵護之心、持續關愛孩子，擔負照顧養育之責。

吳男任職的法院說，對吳傷害兒子被判拘役官司與家暴私領域問題，法院已做考績上的懲處，並輔導他要改善親子關係。

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