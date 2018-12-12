詐騙集團又有新招 車手用ATM捐款「洗卡」

2018-12-12 23:11

〔記者余衡／新北報導〕18歲黃姓男子日前騎機車載著17歲徐姓少年行經新北市板橋區時，因黃男安全帽未扣妥遭板橋警方攔下，警方盤查時發現2人身上有高達9本帳簿及18張提款卡，帶回追查後證實2人都是詐騙車手，還破解他們利用ATM捐款「洗卡」新招，經溯源追緝一口氣逮捕6名車手！

板橋警方表示，詐騙集團收集人頭金融卡後，先由車手在ATM操作小額愛心捐款，確認金融卡沒有遭到警示能正常使用後，再拍下交易成功收據回報，確保被害人把錢匯進人頭帳戶後能順利取款，如此手法在行話中被稱為「洗卡」。

警方調查，有3名被害人分別在本月7日到9日，遭黃、徐2人所屬的集團，以網路購物誤設分期付款為由，共遭詐50萬餘元，當時2人正要交付提款卡調度旗下車手上工，不料早一步被員警盤查。警方另從通聯中發現其餘龔姓、黃姓及劉姓車手正在附近等候指令，立即前往逮捕3人，而最後落網的黃姓男子則是前往警局探視5人時遭警方識破，全案訊後依詐欺罪移送法辦。

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