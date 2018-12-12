網友不爽買到「92麵包」 要求店家退貨得口頭應允

2018-12-12 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾經被稱為「台灣之光」的知名麵包師吳寶春，日前針對中國政治獵巫時，發表聲明致歉自稱「支持九二共識、自己是中國台灣的麵包師傅」的一番言論引起國人反彈與撻伐；PTT有網友在今晚發文指出，他在吳寶春爆發「中國台灣人」事件時，曾向他店裡購買了逾千元的商品，事後致電回店裡稱「不要被92共識汙染的麵包」表示要退貨時，也獲對方店員口頭應允。

根據網友在「PTT」發文指出，這名網友稱自己在吳寶春開第一間「吳寶春麥方店」時就默默支持到現在，直到事情爆發的前一天（12月9日），他都還在「吳寶春麥方店」台中高鐵站購買包括鳳黃酥、水果蛋糕等近千元的商品，而當天就開封鳳黃酥食用；結果隔天就爆發「中國台灣的麵包師傅」事件，這名網友差點吐血；他不敢置信這是當初宣稱「70億大於13億」的那個吳寶春；他表示，事件發生後，在相關新聞上都沒有發現退貨的消息傳出，因此決定自己要開第一槍。

這名網友表示，他在今晚7點55分致電台中高鐵店，直接挑明要退貨，並詢問退貨政策「是不是有瑕疵的商品可以辦退？」，在得到對方的應允後指出「我們家人都沒辦法接受被九二共識汙染的麵包，所以要退貨」；店員一開始沒有聽清楚，這名網友在說一次後，接電話的女店員爽快的答應，表示只要帶發票與未開封的商品回到原店家便可辦理退貨手續，而開封的商品也達到依比例退貨的共識。

這名網友表示，自己當初在「東奧正名公投」是投下同意票，既然「投下同意票的476萬的顧客不被重視」，那就讓他去擁抱中國市場吧；網友看完退貨文後紛紛表示「賺中國的錢就好啦，可以離開台灣了，希望他在中國過的好」、「推啊，依比例退很合理」、「我覺得ok啊，不想吃92麵包也不行膩」、「龍介仙：不爽吃不要吃別買」

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