夜市成攻堅現場 特警爆破煙霧逼真

2018-12-12 21:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕2名歹徒竄入新北市樹林興仁夜市與警僵持！新北市樹林警分局今天防搶演練時，模擬樹林農會三多辦事處遭搶，歹徒飛車逃逸，竄入知名的興仁夜市空曠處與警對峙，警方出動快打特警隊，在夜市入口攻堅，模擬丟擲煙霧彈時，竄出大量煙霧，警方就在煙霧掩護下順利逮人，化解一場虛驚，讓圍觀攤商、民眾意外觀賞了一場警匪追逐實境秀。

年關將近，樹林警分局也實施防搶演練，為免落於俗套，特別營造煙霧、槍響等效果，增加演練、攻堅的逼真性，演練中，模擬歹徒得手後，駕駛轎車往樹林市區逃竄，警車開警報器從後緊追，歹徒衝破攔截點後轉入市區，見興仁夜市有攤位作掩護，竄入夜市內與警對峙。眼見衝突升溫，夜市開始聚集人潮，快打特警隊喊話不成，投擲震撼彈讓特警接近歹徒，一陣肉搏後總算制伏歹徒。

樹林警分局長林温柔表示，警方在過年前不僅強化與轄區金融機構聯繫窗口，也將金融機構納入攻勢勤務中，希望提高警覺性，也幫忙訓練金融機構自衛編組演練，讓行員遇事不慌張，冷靜通報警察機關，警方也藉此加速線上警網應變能力，確保民眾生命、財產安全。

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