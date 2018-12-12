外套蓋頭幫男友口交 14歲少女超商上演「活春宮」

2018-12-12 20:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市20多歲劉姓男子與14歲少女透過網路認識交往，少女父母發現後追問，才知道劉男不但在超商要女兒幫他口交，兩人甚至還在校園口交，新北地檢署調查認定兩人交往期間共發生4次口交性行為，今依對未成年人性交罪嫌起訴劉男。

2016年4月，劉男在網路上認識少女，兩人交往成為男女朋友，同年5月，劉男與少女到便利商店買東西，一時「性」起，竟不顧超商人來人往，坐在超商座位區時，劉男便用外套蓋住下體，接著脫掉褲子「掏出寶貝」，少女得知劉男此舉動背後的涵義，便乖乖把頭埋進外套內幫他口交。

同年5月到8月間，劉男到少女就讀學校與女友約會，又慾火難耐，在學校地下停車場與校園內，要少女幫他口交3次，學校得知少女幫男友口交，轉知父母報案處理，這段戀情談了4個月便火速被斬斷。

庭訊時，劉男坦承與少女交往，但辯稱兩人交往期間，不曾要求少女幫他口交，還信誓旦旦表示願意測謊，但最後一刻卻臨陣脫逃，拒絕測謊，而少女通過測謊，檢方因此採信少女供詞，依對未成年人性交罪嫌起訴劉男。

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