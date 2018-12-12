女上夜店找朋友保護 酒醉慘遭朋友性侵懷孕

2018-12-12 20:12

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）於去年6月間，受25歲的高中林姓學長邀請參加其公司同事聚會，但小美晚上還要跟大學同學上夜店，考量有男性陪同較為安全，請林男陪同；怎料，林男卻趁小美酒醉、送她回家時，強行性侵得逞，導致小美懷孕，新北地院依強制性交罪，判林男4年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年6月，小美當日原本跟大學同學約好上夜店，但因學長邀請她參加同事聚餐，臨時加入此行程；不過，小美並未取消跟同學上夜店行程，考量有男性陪同，較為安全，因而請林男陪同。

不料，林男卻趁小美酒醉、送她回家時，不顧她拒絕，強行性侵得逞，後因小美大學同學聯絡不上她，打電話請她室友找人，小美室友與其男友返回租屋處，察覺怪異，林男面對小美室友及其男友質疑，沒有澄清，直接逃離現場，案發後，小美還因此懷孕進行引產手術，胚胎送刑事警察局鑑定確認就是林男所為，但他否認犯行。

合議庭認為，小美指述並無重大瑕疵，2人關係良好且無任何仇恨怨隙，無誣陷動機，且林男面對質疑沒選擇澄清而是逃離現場，小美案發後出現半夜驚醒哭泣等創傷反應，她沒告知林男自己懷孕，而逕行人工引產手術等事實，可擔保小美指述真實性，加上還有其他證人證詞等證據，判定林男強行性侵。

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