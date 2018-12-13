台灣版《毒誡》？ 他戒毒2年後罹食道癌

2018-12-13 00:05

〔記者王捷／台南報導〕近6旬的蔡姓男子在30歲那年染上海洛因，從此落入不歸路，沒想到決心戒毒2年後卻發現罹患食道癌末期，讓他二度染毒止痛，猶如電影《毒誡》中的劇情。上個月他看到警員注意他，便上前交出針筒，自稱吸毒很痛苦，希望警方幫忙，經過警方檢驗發現針頭有嗎啡成分，這個月10日將他依毒品罪嫌函送地檢。

58歲的蔡男染毒後，20多年來因為毒品加入黑道，有槍砲、傷害、竊盜等前科，出入監獄多次，他自稱，一晃眼已年過半百，人生虛度大半，2年前決定戒毒，沒想到戒了毒卻罹患食道癌。轉折如香港電影《毒誡》劇情，不過電影中的男配角，罹癌後即使痛苦也不願讓醫師幫他注射嗎啡，而蔡男則因此二度染毒。

起初，蔡男以為罹患食道癌開刀後就沒事了，沒想到術後發現吞嚥、呼吸困難，完全無法吃固體食物，半年來進開刀有如走自家廚房，反覆做了食道、腸子重建手術，因為實在太痛苦，又開始注射海洛因。

上個月12日上午7時許，他注射完海洛因騎車回家，他看到警方站在路口指揮交通，由於他沒戴安全帽，發現警員注意他，警員也上前盤查身分，他便向警員交出證件與一隻注射毒品的針頭，坦承有吸毒。

當警員將蔡男帶回警所，並問他為何吸毒時，蔡掀起上衣，露出滿肚開刀瘡疤，說出自己的病史，讓警員看了很震驚。警員不曉得蔡男說的是否是真的，但建議他應該尋求正常管道就醫，現在安寧病房有健保補助，去住院還比吸毒便宜。訊後警方將蔡男持有的針筒送檢，檢驗結果發現針筒內有嗎啡成分，因此將全案依毒品罪嫌函送地檢。

針對蔡姓男子罹癌後二度染毒，奇美醫院醫療中心主任柯獻欽說，癌末患者要走完人生最後一段，不要因此染毒品。經過評估，癌末患者可以入住安寧病房，在入住期間提供各種藥物，舒緩身理上的病痛，並提供心理諮商，還有宗教諮商師，提供癌末患者妥善醫護，最重要的是安寧療程有健保給付。

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