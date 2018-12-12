小孩玩老婆手機 他怕摔壞搶過來驚見「墮胎」訊息

2018-12-12 19:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市周姓女子被老公發現手機裡有與蔡姓小王的曖昧訊息，內容提及「墮胎」，周夫憤而怒告兩人通姦，蔡男稱不知周女已婚，周女則稱被蔡男性侵，新北地檢署先前處分不起訴，周夫不服，對兩人涉犯通姦罪聲請再議，檢方調查後仍認定罪證不足，今再予周女、蔡男不起訴處分。

周夫提告表示，去年在家中看到小孩在玩老婆的手機，他擔心手機被摔壞搶過來，竟看到老婆與蔡男LINE「討論墮胎」的內容，加上DNA鑑定報告確定胎兒不是他的，怒而提告妻子與蔡男通姦。

蔡男供稱，5年前唱卡拉OK認識周女，之後兩人數度相約去唱卡拉OK，去年8月，周女到他家邀他出門唱歌，兩人一陣打鬧後便上了床，自己沒去過周女家，不知道周女已婚，也沒看過周女身分證，兩人只有發生過這一次性行為，周女肚內的孩子可能是他的，但他不願做親子鑑定。

蔡男說，事後周女與母親來找他說要談和解，若和解不成就要提告，雙方談定6萬元，他承諾分期所以先付了2萬元，但周夫卻稱已「超過處理時間」，退還2萬元後對他提告。

周女稱，曾LINE告知蔡男已婚有小孩，起初否認與蔡男發生過性行為，後改口稱被「硬上」性侵，對蔡男提告妨害性自主罪，但檢方認為周女案發後未告知他人，也未提出任何驗傷單，直到周夫提告妨害婚姻，才控被性侵，認定蔡男涉嫌性侵部分罪證不足不起訴。

周夫聲請再議後，檢方今年10月再傳喚周女、蔡男到案，兩人均稱已將手機換新，未保留當初兩人對話LINE訊息，兩人在卡拉ok店認識的友人也說，不知道蔡男是否知道周女已結婚，認定蔡男相姦罪嫌仍證據不足。

周女被控通姦部分，縱提告蔡男涉嫌性侵不起訴，但不能依此反推認定周女是自願跟蔡男發生性行為，因此也再予周女不起訴。

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