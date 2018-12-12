失業男偷高粱酒 瞎掰一口就醉「醒來已在警所」

2018-12-12 23:20

〔記者王捷／台南報導〕童姓男子最近失業，買了包菸與飲料，坐在超商解悶，順手拿了貨架上的高粱酒，想先喝一小口再結帳，聲稱一口就醉倒，醒來赫然人在警察局。警方不相信童男的辯詞，指童男喝了一口酒後，將酒瓶藏在外套口袋內，就走出店外，店員制止後，才聲稱想到店外抽菸，訊後將童男依竊盜罪移送地檢。

40歲的童男有竊盜、詐欺與酒駕前科，自稱在當工程師，但與老闆理念不合，在準備領年終獎金前憤而離職，事後覺得很虧，這幾天都鬱鬱寡歡。11日晚下到超商買了包菸與飲料，坐在超商解悶。

天冷加上心情悶，童男隨手拿起超商貨架上的高粱，開瓶小飲一口，打算等離開超商後再結帳，但他向警方供稱，喝了一口以後就醉倒，直到清醒時已經身在警所，對於為何自己涉竊案完全不記得。

但警方打臉說，當時童男開瓶小飲時就被店員注意到，他在店內晃了很久，之後就將酒瓶藏在外套內走出店外，店員當下就報警，還到店外攔人，但童男自稱只是想抽根菸而已，沒有打算不付錢，但童男皮包裡也沒有錢，酒瓶也已帶離超商，警方童男依竊盜罪嫌逮捕，訊後將他移送法辦。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/