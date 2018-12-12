暴打玉蘭花婆婆的惡男抓到了！？ 打人原因讓網友都怒了

2018-12-12 19:05

〔記者李容萍／桃園報導〕一名女網友11日中午開車行經桃園市國道1號中壢交流道附近時，直擊一名賣玉蘭花的婆婆疑遭男子踹打，地上還有一截被打斷的塑膠棍，女網友下車關心，沒想到男子狠嗆：「誰叫她搶我玉蘭花生意」，女網友氣得把過程PO臉書「爆料公社」，網友看了拳頭都硬了，紛紛留言撻伐；中壢警分局主動追查，今天下午2點30分在中壢區民族路新屋交流道口（北往南）巡邏時，發現疑似打人的68歲陳姓男子，但陳男否認對玉蘭花婆婆動粗。

拿棍子狠打頭 斷成兩截

原PO說，當時「下交流道的時候，因為停等紅綠燈的關係，邊哄小孩邊左顧右盼時，竟然讓我看到憤怒的一幕，一個婆婆躺在交流道口的花圃，地上有一截斷掉的塑膠棍！而婆婆的面前有一個男子正在對她施暴！」原PO指稱，男子拿著一根類似指揮交通的棒子，用力的往婆婆頭上打了兩次，棍子斷成兩截，正以為男子已經要轉身離開時，竟然又折回去繼續踹婆婆。

女網友勇阻止 反遭嗆聲

原PO說，看到這幕無法再忍，立刻衝下車去扶起婆婆，質問施暴男子為何打人？男子竟回：「我在這邊賣玉蘭花很久了！她在這邊搶生意！」原PO聽了很火，怒回「這裡有寫你名字？憑什麼認為這裡是你的！憑什麼亂打人？太過分了吧！」警告要叫警察來，對方卻一副無所謂的樣子，反嗆「她就是搶我生意怎樣？叫啊！我在這邊賣很久了啦！」

過程中，婆婆因為害怕，顧不得傷勢，急著拐著受傷的腳想離開，原PO說，她告訴婆婆，「不要怕！不報警下次他又這樣打妳！」可是婆婆可能怕被男子報復，自行離開現場。

網友看到紛紛留言指責男子，「棍子都打斷了是多大力」、「他沒資格打人！」、「生意各做各的，憑什麼打人」、「太霸道了吧！」也謝謝原PO的仗義助人。

警方找到嫌犯 仍待指認

中壢警分局員警下午在中壢區民族路新屋交流道口發現疑似動粗的陳男，他否認對王蘭花婆婆動粗；警方為釐清案情，正尋找被打玉蘭花婆婆到案指認，全案將搜集事證後依傷害罪嫌及違反道路交通管理處罰條例83條1款裁罰。

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