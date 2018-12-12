買56箱衛生紙浮報206箱 國防大學少校涉貪遭訴

2018-12-12 19:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國防大學總務處少校採購官曾憲志涉嫌勾結廠商，利用他經辦校區小額採購案的機會，以盜刻廠商印章來浮報或虛報採購數量等手法，詐領國防大學工程價金50餘萬元，桃園地檢署今天偵結，已依貪污治罪條例將他與廠商5人提起公訴。

被訴6人除了曾憲志（38歲）外，另有與他勾結的永易環保工程有限公司負責人廖本萍、會計周美貞，好宅清潔有限公司負責人蔡家鴻，友人劉瓊娟、徐榮富等。

檢方調查，2016年10月間，曾憲志要求好宅清潔有限公司針對3件未承包的工程，開立不實估價單，詐領29萬3000元工程價金，他再索賄9萬元。2017年3月到7月間，永易環保工程公司承攬「率真校區清潔維護委商維護案」，虛報夾子車、懸臂車入校清潔次數計28次、每次8500元，共向國防大學請款23萬8000元，全數交給曾憲志。

2017年8月間，曾憲志明知率真校區僅採購「捲筒式衛生紙」50箱、「抽取式衛生紙」6箱的需求，卻與徐榮富勾結，由曾憲志出具「國防大學總務處請購簽辦單」，採購捲筒式衛生紙200箱、金額9萬6000元，以及抽取式衛生紙6箱、金額2220元，卻只購買所需數量的衛生紙，利用劉瓊娟開立的發票報帳，浮報採購金6萬7160元，由曾憲志與徐榮富均分。

曾憲志另自行製作數家公司的估價單，再以該公司名義虛報或浮報小額採購工程，得手價金17萬3400元。

去年9月間，曾憲志又想虛報永易環保工程公司「雜草、樹木等清運」43次、「夾子車進入率真校區進行清運工作」45次，請領74萬8000元勞務價金，還好被國防大學及時發現，沒讓他得逞，並報案由桃園地檢署指揮法務部調查局北部地區機動工作站偵辦，追究曾憲志等人涉嫌貪污的罪責。

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