邀同居女友赴日旅遊 竟大腿綁安毒走私

2018-12-12 18:27

〔記者劉信德／桃園機場報導〕航警局安全檢查大隊第一隊員警12日查獲一起運毒案，陳姓旅客欲搭乘虎航IT-258班機飛往日本，出境時竟查獲腿上綁著二級毒品安非他命重達1公斤，準備開心度假5日的女友毫不知情，驚訝地差點說不出話來，這對情侶不僅日本之旅泡湯，陳嫌也因涉嫌運毒恐將吃上牢飯。

33歲陳嫌聲稱邀情同居女友赴日旅遊，利用情侶出遊假象，企圖降低安檢人員戒心，實則在大腿綁安非他命，企圖運毒走私，還好安檢人員警覺性高，發覺陳嫌雖然穿著寬鬆牛仔褲，但大腿處異常粗壯，進一步搜身檢查後，果然發現陳嫌以彈性繃帶，將毛重1056公克安非他命綑綁於大腿上，意圖夾帶闖關出境。

陳嫌供稱，販毒集團提供相關支出，這趟日本行，機票食宿完全免費，另有5萬元的運毒費，至於同行的女友完全被矇在鼓裡，當場嚇傻。

航空警察局分析，因日本、韓國毒品價格昂貴，毒梟利用無毒品前科的年輕男女，以身體夾藏方式走私毒品，航警依照大數據分析，早已注檢多名可疑對象，果然在12日當場查獲大腿綁毒運毒案。

專案小組除了持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯，打擊不法運毒集團之外，也呼籲民眾切莫輕易接觸毒品，以免遺憾終生。

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