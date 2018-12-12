台南永康工廠火警 大量濃煙竄上天際

2018-12-12 19:17

首次上稿 17:54

更新時間 19:17

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康大灣一間塑膠工廠今傍晚傳出工廠火警，消防局獲報後，派遣22車、80多位警義消人員前往灌救，消防人員抵達現場發現，廠房已全面燃燒，且因廠區內存放二甲苯等化學物質，大量濃煙竄升天際，場面十分驚人，所幸並無人員受傷受困。

南市消防局今傍晚約4點50分獲報，永康大灣一處巷內塑膠工廠傳出火警，派遣第五大隊、大灣、復興、永康及新化等消防分隊前往灌救，抵達現場時，火勢相當猛烈，且鐵皮工廠內部也因高溫塌陷，更堆放塑膠、染劑及二甲苯等有機溶劑，讓打火弟兄灌救時也不敢大意。

消防局後續加派鹽行、大橋特搜、保西、後甲等分隊，三梯次22車共80多位警義消，在火場周邊三面佈水線防護，避免擴大延燒，火勢約40分鐘後獲得控制，目前仍在殘火處理。

消防人員初估火場面積約上百坪，起火原因、財損等細節仍待調查釐清；因正逢上下班交通尖峰時間，消防局也呼籲，民眾切勿在火場周遭圍觀，避免發生危險意外。

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