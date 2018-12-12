留言辱罵「超跑將軍」 網友的下場是…

2018-12-12 17:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕今年元月間，一名高職生對著展示的上億超跑Pagani Huayra（風神）比中指，車主鄭為元（綽號將軍）氣炸，在臉書上PO文怒轟，還說不再提供個人所有超跑車供民眾觀覽，東森新聞前往採訪，並刊登在臉書粉絲專頁，化名「韓寒」的歐姓男子留言辱罵鄭缺德、沒品被告，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪嫌將歐姓男子起訴。

據悉，歐男在新聞登出當天，在東森新聞的臉書專頁留言辱罵，「將軍」鄭為元立刻截圖，並告知網友「我已經對二位在此篇留言的帳號，提出告訴！接下來，所有的留言將逐一由律師檢視，只要與事實不符並造成個人或其他留言的帳號造成困擾影響的，我一律提出告訴，不再客氣！至於目前是哪二位，你們酸民慢慢去看，或者就是你（妳）。」文一出，「韓寒」的留言就刪除。

起訴書指出，化名「韓寒」的歐姓男子與綽號「將軍」的鄭為元並不相識，鄭為元基於好意，將Pagani Huayra（風神）超跑借給台北市內湖區新民路的尼特車體美容企業社展覽，陳姓學生在參觀時，站在超跑車前比中指拍照，還PO在臉書，鄭為元大為不悅，表示不再出借超跑供人觀覽。

歐男以「韓寒」的化名留言：「之前小孩靠著拍照就一副家裡死人的樣子，結果沒想到真的死人，呵呵，現在沒摸到光比個中指又他媽的不行，一定要每個人捧著你的老二跟大腿才叫做會做人是不是？真是應驗了一句話，什麼都有就是沒品，什麼都不缺，就是缺德一把年紀有了錢又怎樣像個刺蝟一樣脾氣不休度量不夠，這種人有後才奇怪，難怪會報應在自己小孩身上」等語，辱罵鄭為元，使鄭的名譽及人格足以受到貶抑。

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