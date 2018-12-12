特斯拉自動駕駛撞警車 曾被拍到「邊開邊睡」

2018-12-12 17:29

［記者許倬勛／桃園報導］電動車龍頭特斯拉昨在台發生首宗撞車意外，29歲林姓車主疑因開啟自動輔助駕駛功能，不慎於國道3號寶山段撞上2輛國道警車，幸未造成人員傷亡。網友挖出一段影片，錄到與追撞警車的同輛特斯拉，上月行駛在高速公路時，車內駕駛看似仰臥打盹，讓目擊者驚呼「花300萬開車可以睡覺！」

這段影片在11月1日被貼在臉書不公開社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」，畫面中男子駕駛白色特斯拉電動車（Tesla Model S 100D），與昨晚肇事男的車牌、車型如出一轍，駕駛將椅背後仰45度，右手枕頭像在打盹，錄影男子嘖嘖稱奇，驚訝竟有人能開車不看路，相當離譜。未料昨晚車主疑再開此功能，隨即闖下大禍。

林姓車主稱昨晚確實有開啟「自動輔助駕駛」功能，但後來一度關閉，卻不願正面承認有「開車睡覺」的習慣，至於網路流傳的影片，他則說駕駛並非他本人，當時是把車借給朋友，因友人眼睛小、椅背調得較斜，才會讓人誤會。

國道警方表示，初判車主應有上國道即開啟自動輔助駕駛習慣，因仰賴此功能即放下警戒、未注意車前狀況，呼籲駕駛人切不可過度依賴自動駕駛或定速功能，駕駛人也應遵守交通規則，開車前要有充足休息，避免疲勞（患病）駕駛，必要時可於服務區內或下交流道休息。

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