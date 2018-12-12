臉書社團賣奶粉詐百萬 44名媽媽受害提告

2018-12-12 16:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市李姓女子在臉書社團賣奶粉，以市價75折賣出賺取差價，還推出預購奶粉贈送玩具、贈罐的行銷廣告，但收了訂單卻沒出貨，44名媽媽受害提告，李女到案後稱並非蓄意詐騙，因資金不足，只能挖東牆補西牆，新北地檢署調查認定李女共詐得113萬餘元，依詐欺罪嫌將她起訴。

2015年起，李女為賺取生活費，創立「小屁孩嬰兒用品奶粉雜貨舖」臉書社團，向奶粉商批貨，以較低價格批入知名品牌奶粉，透過臉書社團再以市價75折賣出賺取差價，一開始營運正常，未料去年奶粉價格大漲，李女為不流失客源維持低價販售，沒想到奶粉價一直沒有跌，去年7月起，李女已無資力進貨，資金均來自後來買家的預付貨款，為了出貨給先前訂購的買家，吸引更多買家付款，李女還推出預購奶粉贈送玩具、贈罐的廣告，以低於市價行情吸引媽媽們購買，財務漏洞卻仍滾越大，只好關閉臉書社團，44名媽媽匯款後未收到貨憤而提告。

李女到案後表示，並無詐騙的意圖，實在是不擅做生意又理財不當，沒料到奶粉會漲這麼兇，成本墊高，為維持低價不流失客源又得進貨高價奶粉，一來一往積欠了上百萬元債務，她自身財力又不足，才會想出此方法補財務漏洞，「自己也很後悔」。

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