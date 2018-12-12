北檢首位女發言人獲公務人員傑出貢獻獎 蔡英文親自頒獎

2018-12-12 16:53

〔記者錢利忠／台北報導〕被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，今天舉行107年度頒獎典禮，由法務部推薦的台北地檢署襄閱主任檢察官陳佳秀獲選，並從總統蔡英文手中接下獎座；陳佳秀知悉得獎後不邀功，謙虛地表示，感謝一路上栽培她的長官和同仁的支持，獲此獎項是辦案團隊、同仁辛苦付出，並非她一人的功勞。

107年度公務人員傑出貢獻獎，全國共推薦87位公務人員及55組優秀團體參選，考試院於眾多參選者及團體中，評選出6位優秀獲獎人及4組傑出團隊，獲法務部推薦的陳佳秀獲得「公務人員傑出貢獻獎」殊榮。

號稱「天下第一署」的北檢，辦案的質和量均遠重於其他地檢署，陳佳秀則是北檢史上首位女性襄閱主任檢察官兼發言人，極具代表性；她的主任檢察官任期將於明年屆滿，將可望升任高檢署檢察官。

法訓所第37期結訓的陳佳秀，歷任北檢檢察官、新竹地檢署主任檢察官、北檢主任檢察官等職務，偵辦過台北市大巨蛋案、查獲兆豐銀行前董事長及前主任秘書違法私募基金投資案件、偵破中信內湖購地弊案，並督導所屬檢察官查獲北機站某調查官結合股市大戶放空交易牟利等重大弊案。

法務部指出，陳佳秀歷來表現，無論在建構洗錢防制機制，取締非法交易，展現打擊犯罪決心，穩定金融秩序，其縝密周延的偵查作為，充分展現司法人員以追求正義、勇於任事之職志，並提升公務人員廉政紀律，對維護國家安全、社會安定貢獻卓越，其優異表現及竭力追求司法正義的態度，實為優質公務典範。

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