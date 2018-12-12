南投百貨大盜落網 警局門口秒變地攤

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投45歲蕭姓竊嫌，因缺錢吸毒，日前趁夜頻赴南投市百貨大賣場行竊，不論高檔洋酒，或衣服、鞋子等日常用品，全都被他搬回自家的雜貨店販賣，大做無本生意，南投警方獲報追查，並在蕭的住處起出大量贓物，在搬回警局清點時，琳瑯滿目貨品陳列一地，警局門口頓時變地攤，成為特殊景象。
警方調查，蕭嫌本身也在台中市經營越南用品雜貨店，最近則因缺錢買毒，便相中南投市區的百貨大賣場行竊，趁夜深人靜時，開車從賣場後方的缺口，潛入店內搬貨，並將大量貨品占為己有轉賣，前後犯案至少2次，得手的貨品價值約70萬元。
警方表示，蕭嫌竊取商品繁多，有衣服、鞋子、包包、圖畫、香煙，還有高價的洋酒、音響，甚至連爵士鼓都有，案發後經調閱監視器畫面以車追人，才前往住處逮人，蕭嫌則坦承因吸毒缺錢花用，又積欠債務才鋌而走險，訊後則依竊盜罪移送法辦。
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蕭姓竊嫌因缺錢買毒，鋌而走險到南投百貨賣場行竊，並將贓物陳列在自己經營的雜貨店轉賣，大做無本生意。（記者劉濱銓翻攝）
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南投警方偵破百貨賣場竊案，起出的贓物貨品繁多，在搬回清點時，警局門口頓時變成地攤，形成特殊景象。（記者劉濱銓翻攝）
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南投警方偵破百貨賣場竊案，起出的贓物貨品繁多，在搬回清點時，警局門口頓時變成地攤，形成特殊景象。（記者劉濱銓翻攝）
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