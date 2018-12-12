「鳥仔」人體運毒闖香港反悔 起飛前35分鐘警攔截

2018-12-12 17:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕有施用與販運毒品紀錄的台中市男子吳中文，夥同2名共犯，加入「正哥」為首的毒品集團，負責運輸毒品，今年7月找來年僅20歲的陳男當「鳥仔」，約定酬勞10萬元，由陳男搭乘8月3日下午4時55分的華信航空班機，把2.5公斤二級毒品甲基安非他命夾藏前胸、後背等處，「人體運毒」到香港，香港販運「冰毒」或危險藥物，是20年徒刑或終身監禁的重罪，陳男啟程前反悔，想臨陣脫逃，警方接獲通報，趕在飛機起飛前35分鐘攔截成功，台中地檢署今天進一步依毒品危害防制條例法辦。

25歲的吳中文在「毒圈」頗知名，2016年7月他參與的「牛仔褲運毒案」，從中國進口的一批牛仔褲管，竟夾藏127公斤K他命於台灣基隆港闖關後，再由吳男等人接應，警方攔截時，吳男開車逃逸被通緝，事隔約2年，他又於今年7月籌劃上述「人體運毒案」被捕羈押至今。

起訴書指出，吳中文加入「正哥」的販毒集團，負責尋找毒品夾帶人員（俗稱鳥仔），今年7月間，他找21歲的張男與25歲的何男加入運毒，張男得知年僅20歲的陳男缺錢花，遂遊說他當「鳥仔」，何男先幫陳男訂機票與香港的旅館，約定今年8月3日中午在距離台中機場不到4公里的一家旅館集合，把2.5公斤二級毒品安非他命（香港俗稱冰毒）夾藏綑綁於陳男身上，由陳男獨自搭乘當天下午4時55分起飛的華信航空班機到香港，之後，會有人在香港接應。

香港青年協會的青年違法防制中心網站顯示，香港法例134章危險藥物條例第4條規定，販運危險藥物，最高可處500萬元港幣（將近2000萬元台幣）並終身監禁，另依香港律政司頒發的「主要毒品判刑指引」，販運「冰毒」600公克以上，通常判處20年以上徒刑。

8月3日中午，4人於旅館會合，吳男把甲基安非他命2.5公斤，用膠帶綑綁黏貼於陳男的胸前、後背與鞋子內，張男驅車到機場內，先幫陳男辦理報到手續，不料，陳男可能知道販運毒品是重罪，畏懼重刑而反悔，在飛機起飛前35分鐘，得到消息的警方，趕赴汽車旅館內攔截，當場逮捕4人，查扣甲基安非他命10包，總毛重2557公克，純度高達87％，何男僅承認代訂機票，否認參與運毒，其餘3人坦承犯行，檢方依運輸二級毒品未遂罪起訴，可處無期徒刑、7年以上徒刑，併科1000萬元以下罰金，不過，陳男懸崖勒馬救了自己，可望獲得輕判。

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