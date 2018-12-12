荖葉變大麻 海巡署台東查獲市值2億3千萬元毒田

2018-12-12 16:29

［記者陳賢義／台東報導］張姓與陳姓2名男子鋌而險，在台東市豐源地區租賃1甲農地，建搭黑網作掩護種植大麻，若乾燥製成大麻成品，市值約2億3千萬元，可供數十萬人次吸食，海巡署本月3日偕同台東縣刑大等單位查獲該大麻場，高檢署檢察長王添盛、高檢署花蓮分署檢察長張清雲今日下午前往慰問專案人員辛勞。

張、陳2男自今年6月開地假借種植荖葉名義租用農地，海巡署台東查緝隊獲報，與台東縣刑大、台東警分局及高雄市警局鼓山分局等單位組成專案小組展開調查，在掌握2嫌種植的大麻，已在長成預備採收階段，本月3日揮軍出擊，利用犯嫌在大麻園施肥時現身緝逮，現場查獲大麻植株794株、乾燥大麻葉10袋、大麻花成品2罐等證物，市價初估3億3千萬元；台東查緝隊表示，查獲大麻數量、占地之廣及成株大小，堪稱台灣史上最大宗大麻製毒案。

台東地檢署檢察官4日訊問，認為2嫌涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，所犯為最輕本刑5年以上之重罪，向台東地方法院聲請羈押禁見獲准，擴大深入偵辦。

台東地檢署表示，本案為首次在台東地區查獲利用田地栽種大麻，起獲大麻活株數量甚大、栽種面積甚廣，且每株大麻約長高2公尺，近年罕見，若乾燥製成大麻成品，市值約2億3千萬元，可供數十萬人次吸食，所幸及時攔阻查獲，避免毒害國人。

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