誤信兒子被綁架 婦人險遭詐150萬

2018-12-12 16:20

〔記者歐素美／台中報導〕51歲黃姓婦人接獲詐騙集團電話，誤以為兒子因涉及黑吃黑被綁架，急著郵局匯款150萬贖人，幸離去前以紙筆寫下兒子聯絡電話及經過，向鄰居求助，鄰居發現黃婦似被詐騙，趕緊報警，警方趕到郵局，確認其兒子平安，並順利阻止其匯款，成功阻詐。

東勢分局東勢派出所調查指出，於本月10日中午12點多，東勢區黃姓婦人（51歲）接獲不明電話，指稱其兒子與朋友黑吃黑私吞錢財，遭朋友綁架毆打，要求其拿現金150萬元贖回兒子，並要求黃婦不可掛電話。黃婦聽到電話那頭疑似兒子的求救聲，情急下就跑至鄰居家求救，並以紙筆寫下發生情形及兒子的聯絡電話，隨即騎機車到東勢郵局準備提領現金救兒子。

鄰居懷疑黃婦疑遭詐騙，便撥打110報警協助，巡邏警員賴又嘉及黃耀慶獲報後，立即趕往東勢郵局，一邊細心安撫黃婦情緒，一邊查證其兒子手機電話，確認黃婦的兒子平安無虞，婦人才驚覺遭到詐騙，還好150萬元尚未提領交付歹徒。

警員送黃婦返家，黃婦一見鄰居，立即相擁而泣，感謝鄰居報警及警方及時協助，以阻止其被詐騙。

東勢派出所呼籲民眾若接到來歷不明電話或網友訊息，以各種理由勸說匯款時，應先確認該人身分是否真實，可撥打165防詐騙專線或110，請警方協助查證，避免身陷詐騙情境損失金錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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